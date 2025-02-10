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Коммерсантъ FM
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Россия продолжит участвовать в СПЧ ООН, несмотря на его политизацию

Россия сохранит членство в Совете ООН по правам человека (СПЧ) в качестве наблюдателя, заявил «РИА Новости» постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По словам дипломата, на это не повлияет «излишняя политизированность» организации.

«Этот орган стал несбалансированным и принимающим решения в угоду узкой группе государств... Поэтому с этой точки зрения мы всегда критиковали и критикуем Совет ООН по правам человека, но участвовать мы продолжим. И мы участвуем, мы являемся наблюдателями»,— сообщил он. Дипломат отметил, что Россия уже предприняла необходимые действия, когда вышла из совета в качестве участника и получила статус наблюдателя.

7 апреля 2022 года Россия вышла из СПЧ. Такое решение зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин огласил после того, как большинство стран проголосовало против членства государства в организации. По словам господина Кузьмина, этот шаг нужен был, чтобы «демонстративно наказать» Россию.

Господин Гатилов привел в пример США и Израиль, которые покинули СПЧ 4 и 5 февраля соответственно, и сказал, что «в отличие» от них Россия не будет принимать такого решения. По словам господина Гатилова, прав России в качестве наблюдателя хватает для того, чтобы проявлять позицию в важных вопросах, участвовать в дискуссиях и консультациях.

Подробнее о выходе США из СПЧ — в материале «Ъ» «Дональд Трамп урезает ООН».

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