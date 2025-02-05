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Коммерсантъ FM
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Израиль вслед за США объявил о выходе из Совета ООН по правам человека

Израиль поддерживает США и собирается выйти из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Данный орган вместо защиты интересов жертв дискриминации демонизирует еврейское государство и распространяет политику антисемитизма, заявил глава израильского МИДа Гидеон Саар на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Дискриминация Израиля очевидна: в СПЧ ООН наша страна единственная, в отношении которой существует отдельный пункт повестки дня. Израиль подвергся более 100 осуждающим резолюциям — это более 20% всех когда-либо принятых резолюций совета, больше, чем против Ирана, Кубы, Северной Кореи и Венесуэлы вместе взятых»,— подчеркнул министр. По его словам, Израиль больше не будет мириться с подобным отношением.

4 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе из СПЧ ООН и прекращении финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ. Господин Трамп мотивировал выход из структур ООН несоответствием ее деятельности интересам США.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ» «Дональд Трамп урезает ООН».

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