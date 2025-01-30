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Екатеринбургу выделят 2 млрд из областного бюджета на транспортную реформу

Екатеринбургу выделят из областного бюджета 2 млрд руб. на проведение транспортной реформы, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Постановление о предоставлении субсидии подписали на заседании правительства сегодня, 30 января.

Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

Фото: telegram-канал мэра Екатеринбурга Алексея Орлова

«Проект разработан для софинансирования в 2025 году из бюджета Свердловской области расходных обязательств города Екатеринбурга, возникающих по заключаемым муниципалитетом брутто-контрактам»,— сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачев. По его словам, переход на новую систему контрактов поможет повысить качество обслуживания пассажиров городского транспорта.

Уровень софинансирования реформы из областного бюджета не превысит 50%. Переход на брутто-контракты начнется с 1 февраля.

Ранее администрация Екатеринбурга заключила брутто-контракты с девятью перевозчиками. В мэрии пояснили, что перевозчики будут передавать вырученные от продажи билетов средства городу, а оплату получать за каждый пройденный километр.

Анна Капустина

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