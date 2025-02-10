Пермский ЧОП закупил антидроновые ружья

Группа охранных предприятий «Цербер» приобрела несколько антидроновых ружей, сообщается на сайте компании. Первым на это обратило внимание Ura.ru. Они будут использоваться для обеспечения антитеррористической защищенности объектов и территорий. Это оборудование предназначено для подавления БПЛА, их принудительной посадки или возврата к точке старта. Ранее подобное оборудование пермские ЧОПы не закупали. При этом антидроновые ружья могут применяться как в городских, так и в полевых условиях. Для обнаружения беспилотников «Цербер» приобрел портативные детекторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Стоит отметить, что полеты дронов над территорией Пермского края сейчас запрещены с 1 декабря 2022 года с целью обеспечения безопасности. Исключения составляют вылеты в интересах органов госвласти и местного самоуправления, а также контроля состояния коммунальных и энергетических объектов.