Пермская мэрия потратит на космические снимки города 1,3 млн рублей

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми объявил электронный аукцион на создание детальных космических снимков территории города. Как свидетельствует информация, размещенная на сайте госзакупок, начальная цена контракта составит 1,3 млн руб. Настоящую услугу исполнитель обязан выполнить не позднее 15 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как следует из технического задания, победитель торгов обязан сделать детальные космические снимки высокого разрешения в границах Перми площадью 850 кв. км, создать цифровые ортофотопланы на 820 кв. км и адаптировать их к местной системе координат города. Съемка должна быть выполнена в период с 1 мая по 16 июня 2025 года. Срок окончания подачи заявок на участие в аукционе - 17 февраля.

Как пояснили газете «Звезда» в администрации Перми, космические снимки города обновляются ежегодно. «Снимок позволяет оценить современную градостроительную ситуацию, динамику изменений застроенной территории и состояние землепользования для земельного контроля», - подчеркнули в мэрии.