В Ростове принимают документы для оформления выплат пострадавшим при атаке БПЛА
Власти Ростова начали ввести прием документов для оформления единовременной выплаты потерпевшим при атаке БПЛА 8 февраля. Об этом сообщает и.о. главы донской столицы Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ
Всего от ростовчан принято 24 заявления.
В настоящее время завершены обходы 113 поврежденных квартир для определения ущерба имущества.
«Вчера были выполнены работы по замерам окон на всех поврежденных объектах, необходимый материал — заказан»,— написал Александр Скрябин.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ночью 8 февраля после падения беспилотника и воздействия ударной волны были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной из многоэтажек эвакуировано 68 жильцов. Принято решение выделить средства из резервного фонда администрации города для оказания единовременной материальной помощи гражданам.
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