В Ростове принимают документы для оформления выплат пострадавшим при атаке БПЛА

Власти Ростова начали ввести прием документов для оформления единовременной выплаты потерпевшим при атаке БПЛА 8 февраля. Об этом сообщает и.о. главы донской столицы Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Карбинов, Коммерсантъ

Всего от ростовчан принято 24 заявления.

В настоящее время завершены обходы 113 поврежденных квартир для определения ущерба имущества.

«Вчера были выполнены работы по замерам окон на всех поврежденных объектах, необходимый материал — заказан»,— написал Александр Скрябин.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что ночью 8 февраля после падения беспилотника и воздействия ударной волны были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова. Из одной из многоэтажек эвакуировано 68 жильцов. Принято решение выделить средства из резервного фонда администрации города для оказания единовременной материальной помощи гражданам.

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Ева Китаева