Глава ЕК встретится с вице-президентом США 11 февраля

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен завтра, 11 февраля, встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Париже. Об этом сообщил представитель ЕК Стефан Кеермакер, передает Reuters. Это первая встреча главы ЕК с высокопоставленным американским политиком из администрации президента США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

В январе Bloomberg писало, что ЕК пыталась организовать встречу Урсулы фон дер Ляйен с Дональдом Трампом еще до его инаугурации. На церемонию вступления в должность президента ее не пригласили. Накануне, 9 февраля, глава Еврокомиссии заявила о готовности к конструктивному диалогу с США «в условиях растущей неопределенности».

Дональд Трамп обещал «точно» ввести пошлины на импорт в США европейских товаров, обвиняя ЕС в создании дефицита в торговых отношениях сторон. Сегодня, 10 февраля, он анонсировал пошлины в размере 25% на импорт стали и алюминия. По итогу встречи с премьером председательствующей в ЕС Польши Дональдом Туском Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК готова к решительным ответным мерам. Пока переговоры с американской стороной по этому вопросу не ведутся, отмечала глава Еврокомиссии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Для ЕС и Польши безопасность превыше всего».

Лусине Баласян