Искра ИСКРАН

Умер Сергей Михайлович Рогов — академик, многолетний директор, а в последние годы научный руководитель Института США и Канады РАН (ИСКРАН).

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Рогов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Должно быть, у него очень короткое служебное резюме. Он пришел к нам в Институт Америки вскоре после его создания молодым младшим научным сотрудником и проработал там практически всю свою жизнь. Это была его профессия, жизнь, призвание, страсть и даже семья (его будущая жена Наталья появилась в институте практически в одно время с ним).

Сергей Михайлович сразу стал заметным человеком в весьма заметном тогда институте. Его творческая энергия и талант были очевидны для всех тех, кто тесно сотрудничал с ним. Он схватывал все на лету, а схватив, уже не остывал к исследуемой проблеме и осваивал ее до основания, до самой глубокой глубины.

Неудивительно, что в институте Георгия Аркадьевича Арбатова, где при всех советских обстоятельствах и обусловленностях аналитические, профессиональные показатели были определяющими, Сергей Михайлович быстро стал сначала одной из наиболее перспективных, а затем и стержневых фигур.

Его путь от аспиранта до академика, одного из лидеров профессии был быстрым, но вполне закономерным.

Сергей Михайлович не был дипломатичным и тактически гибким человеком. Он не накапливал влияния, а завоевывал авторитет. И завоевал его — трудом, талантом и настойчивостью в отстаивании своих позиций.

Особое уважение заслуживают, на мой взгляд, три главных достижения Рогова.

Во-первых, ему удалось сохранить Институт США и Канады в труднейшие годы, последовавшие после ухода его выдающегося основателя Г. А. Арбатова. Это был воистину самоотверженный труд, потребовавший огромных, временами сверхчеловеческих сил, поглотивший бездну энергии и здоровья. Именно С. М. Рогову принадлежит основная заслуга в том, что в «лихие годы» флагман российской американистики не был затоплен разрушительными волнами радикальной ломки, а уцелел, хотя и не без пробоин и частичной утери экипажа.

Во-вторых, при его активном участии исследования в нашей стране по российско-американским отношениям и их стержневой части -– анализу соотношения стратегических потенциалов двух стран — были продолжены и углублены на гражданском, академическом уровне. Сергей Михайлович непрерывно и с неуменьшающейся энергией и креативностью вносил вклад в это жизненно важное для страны и всего мира дело.

В-третьих, Сергей Михайлович сыграл решающую роль в создании нового поколения российской американистики. Его забота о формировании учебной структуры при ИСКРАН привела к тому, что Новый Свет у нас в стране будут впредь не только обожать или ненавидеть, но и по-настоящему объективно изучать. А это залог того, что изречение великого философа Б. Спинозы «невежество — это не аргумент» не будет забыто нашими американистами-международниками.

С. М. Рогов был крупным ученым, крупной личностью, настоящим, а не лубочным гражданином и патриотом своей страны.

Вечная ему память.

Владимир Лукин, доктор исторических наук, профессор, в 1968–1987 годах сотрудник ИСКРАН, в 1992–1994 годах посол РФ в США