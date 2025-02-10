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Екатерина Стриженова не сыграет в Михайловском театре из-за похорон свекра

Актриса Екатерина Стриженова не примет участие в спектакле «Женщины Есенина», который должен был пройти на сцене Михайловского театра 12 февраля, из-за похорон свекра, народного артиста СССР Олега Стриженова. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы выражаем искренние соболезнования Екатерине Стриженовой и ее семье и посвящаем спектакль "Женщины Есенина" памяти Олега Стриженова. Роль матери Есенина исполнит актриса Мария Янко»,— говорится в сообщении.

В театре добавили, что уход Стриженова стал невосполнимой потерей для культуры. По мнению коллег артиста, он оставил неизгладимый след в истории отечественного кино, а его образы в фильмах «Овод», «Сорок первый», «Белые ночи» и «Звезда пленительного счастья» стали классикой советского кинематографа.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Стриженов попал в больницу с ишемическим инсультом. О смерти 95-летнего актера стало известно вечером 9 февраля. Подробнее читайте в материале «Аристократ советского экрана».

Андрей Маркелов

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