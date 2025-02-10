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В Казани решат вопрос о будущем Тюремного замка после работ по укреплению

В Казани вопрос о приспособлении Тюремного замка решат после проведения работ по укреплению строительных конструкций. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на пресс-службу комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

«Вопросы восстановления исторического облика зданий, а также их приспособление под иную, отличную от текущей функцию, будет решаться после усиления и укрепления строительных несущих конструкции», — рассказали в пресс-службе комитета.

Тюремный замок находится на ул. Япеева, 16. Сейчас там располагается Следственный изолятор № 1. Планируется, что СИЗО переедет из Тюремного замка после окончания строительства нового здания на 1 тыс. мест.

Ансамбль «Тюремный замок» состоит из северо-западного и главного корпусов, здания конторы, церкви, караульной, кухни, пекарни и столовой. В конце января стало известно, что комплекс отреставрируют.

Диана Соловьёва

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