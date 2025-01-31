В центре Казани отреставрируют «Тюремный замок» XIX века

На улице Япеева, 16, в Казани отремонтируют памятник культуры федерального значения «Тюремный замок», построенный в 1807 году. Соответствующий акт появился на сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Сегодня в этом здании находится СИЗО-1. Изначально здание было рассчитано на содержание 250 заключенных, но в 1964 году лимит увеличился до 800 человек.

Архитектурный ансамбль «Тюремный замок» состоит из северо-западного и главного корпусов, здания конторы, церкви, караульной, кухни, пекарни и столовой. Все эти объекты сохранили свой изначальный облик с XIX века и нуждаются в комплексной реставрации. В ходе работ планируется укрепить крыши, стены и фундамент корпуса № 2.

В Татарстане в 2025 году откроют 12 объектов культурного наследия после реставрации.

Дарья Сайфиева