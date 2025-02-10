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Коммерсантъ FM
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Жительница Курской области получила ранение в результате атаки БПЛА

В Курской области после падения обломков беспилотника загорелся детский сад

В ночь на cегодня, 10 февраля, украинский беспилотник сбросил боеприпас на деревню Малый Каменец в Большесолдатском районе Курской области. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки ранение получила 33-летняя женщина.

Военные доставили пострадавшую в областную клиническую больницу. По поручению господина Хинштейна в медучреждение выехала врио министра здравоохранения Екатерина Письменная. Врио губернатора подчеркнул, что врачи сделают все, чтобы поставить женщину на ноги.

Также минувшей ночью в поселке Юбилейном в Курском районе из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар в здании детского сада. Огонь затронул площадь 350 кв. м. Возгорание ликвидировано. Сегодня, 10 февраля, воспитанники сада останутся дома. Власти прорабатывают возможность размещения детей в других дошкольных учреждениях. Вчера, 9 февраля, днем при обстреле деревни Слободка в Рыльском районе пострадали девять жилых домов.

Сергей Толмачев, Воронеж

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