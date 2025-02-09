После атаки дронов в Белгородской области ранен мирный житель

Два населенных пункта Белгородской области атаковали дроны ВСУ, в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Глава региона рассказал, что дрон ударил по едущей машине в селе Белянка Шебекинского округа. Пострадавшего с баротравмой и осколочным ранением лица бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу.

Также FPV-дрон ударил по двум машинам в поселке Уразово Валуйского округа, повреждены сами транспортные средства и находящийся неподалеку объект торговли. Второй БПЛА атаковал территорию коммерческого объекта — повреждения получили навес и техническое оборудование.

В селе Теребрено Краснояружского района дрон ударил по частному дому, в нем пробило кровлю и выбило окна. В селе Коновалово Волоконовского района БПЛА сбросил взрывное устройство на два жилых дома, в них повреждено остекление, осколки посекли два автомобиля. В селе Муром Шебекинского округа FPV-дрон атаковал сельхозпредприятие — повреждены стена и входная группа административного здания.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область по меньшей мере 135 боеприпасами, в том числе с беспилотников, сообщал в своей ежедневной сводке обстрелов в Telegram Вячеслав Гладков. В результате один человек пострадал, в ряде населенных пунктов зафиксированы разрушения.

Мария Старикова