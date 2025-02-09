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За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 135 боеприпасами

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область по меньшей мере 135 боеприпасами, в том числе с бепилотников. Об этом в своей ежедневной сводке обстрелов в Telegram сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате один человек пострадал, в ряде населенных пунктов зафиксированы разрушения.

  • В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Малиновка и Октябрьский, селам Красный Октябрь, Красный Хутор, Нечаевка и Черемошное выпустили 17 боеприпасов в ходе двух обстрелов, населенные пункты атаковали пять дронов ВСУ, три из которых были сбиты системой ПВО. Повреждены частный дом и две машины.
  • В Борисовском районе двум обстрелам подверглись село Богун-Городок и хутор Казачье-Рудченское, зафиксированы ударя девятью боеприпасами.
  • В Валуйском округе поселки Уразово, села Двулучное, Долгое, Новопетровка, Шелаево, а также хутор Жердевка были атакованы 14 беспилотниками, из которых сбито пять. В селе Шелаево БПЛА ударил по грузовому автомобилю, в результате чего ранило мирного жителя. Пострадавшего отвезли в областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой, ранениями лица и рук. Повереждения установлены у трех автомобилей и социального объекта.
  • В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино выпустили 28 боеприпасов в ходе четырех обстрелов, девять украинских БПЛА атаковали эти населенные пункты, один из них был сбит. Повреждения зафиксированы в одном частном доме.
  • Над Корочанским районом система ПВО сбила БПЛА самолетного типа.
  • В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись шести обстрелам 16 боеприпасами, населенные пункты атаковали десять дронов.
  • В Шебекинском округе по городу Шебекино, поселку Первомайский, селам Архангельское, Безлюдовка, Новая Таволжанка и Муром, а также хуторам Балки и Мухин выпустили 17 боеприпасов в ходе пяти обстрелов. Также ВСУ нанесли по этим населенным пунктам удары девятью БПЛА, семь из них сбиты. Повреждены пять частных домов и здание сельхозпредприятия. На территории одного из частных домов огонь уничтожил надворную постройку.

Мария Старикова

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