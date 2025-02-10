МИД обвинил Запад в подстрекательстве Армении к разрыву отношений с Россией

Запад «грезит» о том, чтобы заменить собой Россию для Армении, убежден замглавы МИД РФ Михаил Галузин. По его словам, западные страны подстрекают Ереван к разрыву отношений с объединениями, где участвует Россия.

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Замминистра считает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой является Армения,— это «краеугольный камень безопасности» республики. Евразийский экономический союз он назвал залогом экономического благополучия Армении.

«В Армении Запад стремится через наблюдательную, а на деле разведывательную миссию ЕС закрепиться "на земле"»,— сказал «РИА Новости» господин Галузин.

В 2024 году премьер Армении Никол Пашинян объявил о заморозке участия страны в ОДКБ и допустил выход из объединения. Он назвал организацию угрозой для безопасности и суверенитета республики, а в декабре заявил о точке невозврата в отношениях Армении и ОДКБ. Кремль уверял, что от ОДКБ не исходит никакой угрозы.

В июле прошлого года главы МИД стран Евросоюза (ЕС) одобрили выделение Армении военной помощи на €10 млн. В МИД России это назвали геополитическим расчетом ЕС. 9 января 2025 года правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса присоединения страны к ЕС. В том же месяце Ереван подписал Хартию о стратегическом партнерстве с Вашингтоном.

Подробности — в материале «Ъ» «Армения и Америка — сестры навек».