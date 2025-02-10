Жительница курской деревни была ранена при атаке БПЛА

Ночью в результате «сброса БПЛА» пострадала 33-летняя жительница деревни Малый Каменец Большесолдатского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Мирная жительница получила осколочные ранения средней тяжести. Военнослужащие доставили ее в областную клиническую больницу.

«Угрозы для жизни нет. Врачи сделают все возможное, чтобы скорее поставить человека на ноги»,— заключил господин Хинштейн.

Боевые действия в Курской области идут с 6 августа прошлого года. В регионе объявлены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Сутками ранее ВСУ лишились 320 военнослужащих, с начала вторжения — 58 870.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова