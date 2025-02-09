Потери ВСУ на курском направлении за день составили 320 человек

За последние сутки украинские войска потеряли на курском направлении 320 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также были уничтожены пять танков, пять боевых машин пехоты, включая одну американскую БМП «Bradley». Уничтожены три бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин. Среди пораженной техники — 26 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и два миномета. Кроме того, были уничтожены радиолокационная станция контроля воздушного пространства RADA (произведена в Израиле), пункт управления дронами и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной бригады, четырем механизированным, двум десантно-штурмовым бригадам, бригадам морской пехоты и трем бригадам теробороны ВСУ возле населенных пунктов Богдановка, Гоголевка, Гончаровка, Заолешенка, Ивашковский, Колмаков, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Лебедевка, Мартыновка, Мирный, Никольский, Рубанщина, Свердликово, Суджа и Южный. Отражены три контратаки противника, сообщили в военном ведомстве РФ.

Всего за время боевых действий на курском направлении с 6 августа 2024 года, по данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли 58870 военнослужащих, 355 танков, 259 боевые машины пехоты, 204 бронетранспортера, а также 1826 боевых бронированных машин, 1890 автомобилей, 422 артиллерийских орудия. Кроме того, в списке украинских потерь — 48 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS (произведены в США), 18 пусковых установок ЗРК и восемь транспортно-заряжающих машин, а также 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, шесть РЛС ПВО, 38 единиц инженерной и другой техники.

За предыдущие сутки, по данным Минобороны, потери ВСУ также составили 320 военнослужащих, также были уничтожены два танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, пять минометов, две пусковые установки РСЗО, инженерная машина разграждения и три пункта управления беспилотниками.

Мария Старикова