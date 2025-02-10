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Между Югрой и Ямалом планируется запустить авиасообщение

Между Ханты-Мансийским автономным округом (ХМАО-Югра) и Ямало-Ненецким автономным округом (ЯНАО) планируется запустить авиасообщение, сообщил в своем telegram-канале губернатор Югры Руслан Кухарук.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он также добавил, что сейчас ведутся работы по обновлению аэропорта в Нижневартовске и ремонтируется взлетно-посадочная полоса в Березово. Всего в ХМАО сейчас действует девять аэропортов и 75 вертолетных площадок.

Напомним, авиакомпания Utair с 3 июня планирует запустить полеты из Ханты-Мансийска (ХМАО-Югра) в Сочи. Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам, время в пути составит 4 часа 40 минут.

Ирина Пичурина

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