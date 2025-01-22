Utair запустит рейсы из Ханты-Мансийска в Сочи в начале лета

Авиакомпания Utair с 3 июня планирует запустить полеты из Ханты-Мансийска (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в Сочи, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по вторникам в 18:00 и субботам в 17:05 самолет будет вылетать из Ханты-Мансийска, а из Сочи — по вторникам в 10:15, по субботам в 09:45. Время в пути составит 4 часа 40 минут.

Напомним, с января в аэропортах Югры организуют девять новых авиарейсов в Тюмень. Такое решение приняли после анализа запросов жителей и трафика.

Ирина Пичурина