ЦБ предупредил о риске дефолтов для россиян при покупке жилья в рассрочку

Центробанк зафиксировал резкий рост продаж жилья в рассрочку вместо классической ипотеки. На этом фоне регулятор решил обсудить с профильными ведомствами, как можно контролировать эту практику, рассказал РБК представитель ЦБ.

Регулятор назвал три главных риска рассрочки на жилье. В частности, ЦБ опасается скрытого роста долговой нагрузки покупателей. «Задолженность человека перед застройщиком не передается в бюро кредитных историй. Это может привести к неправильной оценке долговой нагрузки человека и даже его дефолту при выдаче кредитов»,— считают в ЦБ.

В числе других рисков — непрозрачность правил продажи объекта, а также ухудшение экономики проектов и кредитные риски для застройщиков «из-за более низкой наполняемости» счетов эскроу. В ЦБ отметили, что при расширении практики продаж жилья в рассрочку «может потребоваться регулирование».

«Наша цель — учет долговой нагрузки человека и ограничение связанных с этим рисков, а также понятность и прозрачность условий рассрочки для покупателя, включая отсутствие скрытых переплат и комиссий»,— добавил представитель регулятора.

По данным Frank RG, в 2024 году почти 80% россиян приняли решение отложить покупку жилья из-за высоких ставок по рыночной ипотеке. После отмены главной льготной программы у покупателей, которые не подходят как заемщики по оставшимся программам, почти не осталось возможности улучшить жилищные условия. Застройщики предлагают рассрочку, но платежи по ней могут в два раза превышать ипотечные.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Девелоперы выстроились к продажам».