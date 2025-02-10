За ночь сбили 15 БПЛА над шестью российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили семь БПЛА над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны. По его данным, еще три БПЛА сбили над Брянской областью, два — над Ростовской, по одному — над Белгородской и Курской областями, а также над Крымом.

В Краснодаре обломки сбитого беспилотника упали на жилой комплекс «Центральный». В поселке Афипском Северского района обломки дрона повредили частный дом, в обоих случаях никто не пострадал. В Брянской и Ростовской областях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов атаки пока не комментировали.