Амбиции против машин

Вышел в свет шестой альбом канадского певца и автора песен по имени The Weeknd. Альбом называется «Hurry Up Tomorrow», и он уже возглавил чарты в большинстве стран мира. Игорь Гаврилов оценил потенциал и амбиции одного из самых популярных артистов современности.

Фото: Steve Marcus / Reuters Амбициозные замашки только помогают канадскому певцу The Weeknd

На церемонии вручения Grammy (см. “Ъ” от 3 февраля) выступил The Weeknd, канадский музыкант Абель Тесфайе, который бойкотировал праздник на протяжении четырех лет. В 2021 году, когда его суперпопулярная песня «Blinding Lights» не была номинирована на Grammy, он обвинил американскую Академию звукозаписи в коррупции и обещал больше никогда не выступать на церемонии. В свою очередь, академия c тех пор больше не номинировала его как основного артиста, отмечая только треки с его участием.

В 2025 году он выступил на церемонии с двумя песнями из только что вышедшего альбома «Hurry Up Tomorrow» — «Cry For Me» и «Timeless». Летописцы поп-музыки, естественно, вспомнили о бойкоте. В 2020 году глава Академии звукозаписи Харви Мейсон-младший уверял публику: отсутствие Тесфайе в списке номинантов вовсе не ответ академии на решение музыканта выступить в перерыве Суперкубка по американскому футболу, что обычно автоматически отменяет выступление на Grammy. Харви Мейсон-младший утверждал, что голосование академиков закончилось до того, как The Weeknd объявил о выступлении на Суперкубке.

Верилось в это с трудом, ведь тогдашний хит певца «Blinding Lights» стал самым прослушиваемым треком на Spotify в истории — вряд ли кто-то мог этого «не заметить».

На нынешней церемонии глава Академии звукозаписи признал, что принципы голосования не всегда были прозрачными.

The Weeknd фактически вернулся в лоно семьи Grammy. Его готовность к примирению с Академией звукозаписи, без сомнений, была связана с необходимостью продвигать новый альбом «Hurry Up Tomorrow». В рекламной кампании «Hurry Up Tomorrow» ставка делалась на прошлое: альбом анонсировался как завершающая часть трилогии, в которую вошли «After Hours» (2020) и «Dawn FM» (2022), а также как последняя запись, которую Абель Тесфайе выпустит под псевдонимом The Weeknd.

Много внимания уделялось и будущему. В мае на экраны должен выйти игровой фильм «Hurry Up Tomorrow» — «музыкальный психологический триллер» с участием звезды «Солтберна» Барри Кеогана и Дженны Ортеги, к которой приковано внимание всех фанатов сериала «Уэнсдей» в связи со скорым выходом его второго сезона. У Абеля Тесфайе уже был опыт работы в кино, и в основном неудачный. Его амбициозный проект — сериал «Кумир» — обернулся скандалом, получил много негативных откликов и в итоге не был продлен на второй сезон. Тем не менее The Weeknd явно одержим кино, с ним опять работает сценарист Реза Фахим, ну а одно только упоминание Барри Кеогана и Дженны Ортеги в контексте фильма привлекло огромное внимание к одноименному альбому.

Требовалось сделать что-то прямо сейчас. The Weeknd выступил на Grammy, и в первую неделю после релиза альбом «Hurry Up Tomorrow» занял первые места в десяти странах и вошел в топ-5 во всех остальных, за исключением Японии.

Открывающий альбом трек «Wake Me Up», созданный вместе с французским дуэтом Justice, не может не вызывать ассоциации с «Thriller» Майкла Джексона.

The Weeknd словно сообщает аудитории: «Я так и не изобрел ничего нового, у меня в голове по-прежнему Майкл Джексон, Принс и синтезаторы из 1980-х. И знаете что? Вам это опять понравится!»

В списке продюсеров альбома «Hurry Up Tomorrow» 32 имени. И вряд ли The Weeknd привлек бы такую толпу специалистов только для того, чтобы сделать полностью предсказуемый альбом. Трек «Sao Paulo», записанный с участием бразильской певицы Анитты, искрится ритмами байле-фанка. В «Until We’re Skin & Bones» продюсер Дэниел Лопатин ввел элементы дабстепа — стиля, который сейчас ощущается таким же ретро, как и поп 1980-х. В композиции «Open Hearts» шведский хитмейкер Макс Мартин использовал ритмический ход, типичный для Daft Punk.

К середине альбома The Weeknd скатывается в свое привычное нытье о тяготах жизни в шоу-бизнесе, однако именно в этом «страдательном» блоке есть по-настоящему безумный трек «Reflections Laughing» с участием рэпера Трэвиса Скотта и группы Florence And The Machine. Трэвис Скотт здесь на себя не похож: читает медленно и печально. Что здесь от Florence And The Machine, кроме голоса Флоренс Уэлч в телефонной трубке, тоже непонятно. Но песня во всей своей несуразной монументальности, безусловно, трогает.

Альбом «Hurry Up Tomorrow» вышел на фоне громких дискуссий о том, в какой степени искусственный интеллект (ИИ) можно допускать к созданию музыки. The Weeknd тоже стал жертвой вторжения ИИ, когда появился его сгенерированный машиной дуэт с Дрейком «Heart On My Sleeve» (см. “Ъ” от 15 января). Однако такую песню, как «Reflections Laughing», ИИ точно написать не мог. Машина не смогла бы придумать такое сочетание артистов и распределение ролей.

Амбиции — очень человеческое качество. The Weeknd нанял три с лишним десятка продюсеров и получил альбом, который все равно не выглядит сбалансированным: где-то провисает, где-то пускается вскачь, где-то повторяет самого Тесфайе, где-то до зубной боли косплеит Майкла Джексона. Но если еще недавно участие 32 продюсеров вызвало бы иронию, то сейчас стало проявлением человеческого. Сегодняшний уровень технологий точно позволяет не тревожить 84-летнего Джорджо Мородера, чтобы создать пафосную синтезаторную пьесу с семплом из саундтрека к «Лицу со шрамом». Но The Weeknd не только автор, но и меломан — ему важно прикоснуться к вечности. Роботу это без надобности.