Зимнее примирение

В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения наград американской Академии звукозаписи Grammy. Больше всего наград во время шоу на Crypto.com Arena получил рэпер Кендрик Ламар, а главной темой церемонии стало единство музыкальной индустрии перед лицом пожаров в Южной Калифорнии. Рассказывает Игорь Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чаппелл Рон («Лучший новый артист») попробовала оседлать тему ответственности рекорд-компаний перед музыкантами

Фото: John Shearer / Getty Images for The Recording Academy Чаппелл Рон («Лучший новый артист») попробовала оседлать тему ответственности рекорд-компаний перед музыкантами

Фото: John Shearer / Getty Images for The Recording Academy

Когда в ноябре 2024 года объявляли список номинантов на премию Академии звукозаписи, казалось, что главной интригой Grammy станет вопрос, насколько на результаты голосования академиков повлияет скандал с Пи Дидди (см. “Ъ” от 6 октября 2024 года). Несмотря на разговоры о причастности к злодеяниям Пи Дидди королевы афроамериканской поп-музыки Бейонсе, певицу выдвинули на награду в 11 номинациях — сказалось ее присутствие теперь еще и на рынке кантри, для которого она записала альбом «Cowboy Carter». Однако в итоге награду Бейонсе получила всего в трех номинациях. Результат не очень, даже с учетом того, что среди этих трех наград — первый в ее жизни «Альбом года», а также «Лучший кантри-альбом». И тут уж можно гадать, в подпорченной ли репутации дело, или в том, что на награды в ушедшем году претендовали сразу несколько сверхталантливых девушек, в первую очередь Чарли XCX, Сабрина Карпентер и Чаппелл Рон, а также Билли Айлиш и Тейлор Свифт с новыми альбомами и ураганными концертными турами. Впрочем, Билли Айлиш с Тейлор Свифт показали результат даже хуже, чем у Queen Bey. При семи номинациях у первой и шести у второй — ноль наград у обеих.

Больше всего Grammy — пять, включая «Запись года» и «Песню года»,— за песню «Not Like Us» получил рэпер Кендрик Ламар.

Его выступление стало предисловием к единственному событию, которое в карьере американского артиста имеет больше веса, чем Grammy,— выступлению в перерыве Суперкубка по американскому футболу в Новом Орлеане, который состоится через неделю.

А история с Пи Дидди вообще никак не всплыла на церемонии, даже в монологах ведущего — комика (и номинанта Grammy) Тревора Ноа, который обычно в начале церемонии шутит на все актуальные темы. Зато он не забыл о том, что в стране теперь новый президент. «Я намерен оттянуться сегодня на полную катушку,— заявил комик в начале церемонии.— Как вы знаете, кое-что произошло в Вашингтоне, и вполне возможно, что нынешняя церемония — последнее, что я веду в этой стране». Впрочем, основную часть отведенного Тревору Ноа эфирного времени заняли призывы самыми разными способами жертвовать средства на восстановление пострадавших от пожаров районов Южной Калифорнии и на помощь жертвам огненной стихии.

Несколькими днями раньше сразу на двух калифорнийских сценах, Intuit Dome в Инглвуде и Kia Forum в Лос-Анджелесе, прошла концертная акция FireAid, на которой собирали деньги на помощь погорельцам, а также на профилактику будущих пожаров.

FireAid целиком состояла из сенсаций.

Воссоединилась группа Nirvana с Энни Кларк, Ким Гордон и Джоан Джетт у микрофона. Выступили классики: Джони Митчелл, Род Стюарт, Стиви Никс и Earth, Wind And Fire. The Black Crowes спели в компании Слэша и Джона Фогерти. Впервые за долгие годы на сцене встретились Грэхем Нэш и Стивен Стиллз. Билли Айлиш спела с Green Day, а Стинг — со Стиви Уандером. Был риск, что заранее четко спланированная и выстроенная в соответствии со всеми иерархиями церемония Grammy на фоне FireAid потеряется.

Однако музыкальная составляющая церемонии Grammy оказалась не слабее благотворительной и светской. Практически все номера были так или иначе проникнуты темой взаимопомощи жителей Лос-Анджелеса и штата в целом. Чего стоил только дуэт Леди Гаги и Бруно Марса, получивших в этот вечер золотой граммофончик за дуэт «Die With A Smile». Зрителям церемонии они представили свою версию вечнозеленого хита The Mamas And The Papas «California Dreamin» со словами о «зимнем дне» с «серым небом». Леди Гага часто вписывается в разного рода трибьюты, но это посвящение Лос-Анджелесу выделяется на фоне прочих трибьютов. Она продемонстрировала выдающееся вокальное мастерство, словно впав в транс внутри великой песни, и при этом не перетягивала одеяло на себя, дав публике возможность насладиться и голосом партнера, и изящной минималистичной аранжировкой.

Еще одним важным эпизодом было примирение c Grammy канадского поп-певца The Weeknd.

После того как он обвинил Академию звукозаписи в коррупции, The Weeknd не выступал на церемонии четыре года. В своей речи на 76-й церемонии глава Академии звукозаписи Харви Мэйсон-мл. заявил, что институция развивается, а упреки певца в «непрозрачности» были услышаны — в частности, в состав академии вошли 3 тыс. новых голосующих членов, их средний возраст стал меньше, а 40% из 13 тыс. академиков составляют люди с не белым цветом кожи. В рамках своего необъявленного сета на Grammy The Weeknd исполнил две песни с только что вышедшего альбома «Hurry Up Tomorrow».

Харви Мейсон-мл. также сказал, что приветствует критику, и она прозвучала — в адрес крупных компаний. «Лучший новый артист» Чаппелл Рон произнесла спич о том, что рекорд-лейблы должны заботиться о ее начинающих коллегах, вспомнив, как в период пандемии COVID-19 маститый лейбл Atlantic Records разорвал с ней контракт и она оказалась чуть ли не на улице.

«Не только мы для вас, но и вы для нас!» — так закончила свою речь Чаппелл Рон.

В отличие от FireAid, на основной церемонии вручения Grammy не нашлось места для выступлений рок-исполнителей. И это при том, что в рок-номинациях творились чудеса. В номинации «Лучшее рок-исполнение» выиграла песня The Beatles «Now And Then», вышедшая в 2023 году (см. “Ъ” от 3 ноября 2023 года). Если бы ее не было в этой номинации, абсолютная героиня рок-сцены 2024 года Энни Кларк (сценическое имя — St. Vincent), скорее всего, собрала бы четыре Grammy. А так артистке достались только три — «Лучшая рок-песня», «Лучшее исполнение в альтернативном роке» и «Лучший альтернативный альбом».

Стоит также отметить Grammy металлической группе Gojira за исполнение революционной песни «Ah Ca Ira» во время церемонии открытия парижской Олимпиады. Это не только очередное напоминание о самом нашумевшем прошлогоднем шоу, но и прорыв для всей тяжелой музыки — а также ни много ни мало первая награда французскому року за всю историю Академии звукозаписи.

Игорь Гаврилов