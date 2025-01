Тренеры поневоле

Индустрия развлечений переживает небывалые напасти: помимо пожаров в Лос-Анджелесе, уничтожающих кинопавильоны, дома знаменитостей и студии звукозаписи, это активное вторжение искусственного интеллекта в сферу творчества и авторского права. О том, как оно становится легальным, рассказывает Игорь Гаврилов.

Противники всевластия ИИ заполучили в свои ряды в том числе ветерана американской эстрады Стиви Уандера

Чуть больше двух недель осталось до 67-й церемонии вручения наград американской Академии звукозаписи, которые традиционно считаются самыми престижными музыкальными наградами в мире. Подготовка к церемонии идет на фоне пожаров в Южной Калифорнии: Академия звукозаписи уже направила $1 млн на помощь исполнителям, чье жилье пострадало в огне.

Еще одно бедствие, перед лицом которого оказалась музыкальная индустрия, не показывают в выпусках новостей, но активно обсуждают на цеховых форумах и в профильных СМИ. Это неотвратимое, как пожар, наступление искусственного интеллекта.

В 2023 году Академия звукозаписи официально заявила, что только «творцы-люди» имеют право быть выдвинутыми на рассмотрение, номинироваться или выиграть Grammy. Работы, содержащие материалы, созданные с помощью ИИ, имеют право на получение награды только в том случае, если человек внес значимый вклад в процесс создания. Весной 2024 года Билли Айлиш, Кейти Перри, Сэм Смит, Стиви Уандер и еще более 200 музыкантов вместе с некоммерческой организацией Artist Rights Alliance написали открытое письмо к разработчикам искусственного интеллекта, в котором заявили, что создатели программ и музыкальные компании, использующие нейросети, ущемляют и обесценивают права авторов и исполнителей из плоти и крови.

Однако в декабре 2024 года Великобритания, страна — законодательница музыкальных мод, сделала шаг, потенциально расширяющий возможности компаний, разрабатывающих ИИ. Правительство страны предложило обсудить исключения из законов об авторском праве для нужд обучения генеративных нейросетей, созданных коммерческими компаниями, точнее, для того, чтобы ИИ мог без дополнительного лицензирования «тренироваться» в том числе на произведениях, защищенных авторским правом. Согласно этому нововведению, компании, разрабатывающие ИИ, в теории смогут использовать защищенные авторским правом материалы по умолчанию, если владельцы прав не откажут в таком использовании официально.

Это предложение вызвало бурю негодования у творцов, имеющих отношение к созданию музыкального продукта. В первую очередь вспомнили случай с треком продюсера-тиктокера Ghostwriter977 под названием «Heart On My Sleeve» (2023), в котором использовались голоса, похожие на Дрейка и The Weeknd. Песня была создана с помощью программного обеспечения, обученного на основе голосов этих музыкантов, а также еще пяти различных исполнителей и продюсеров. Музыканты и их издатели добились удаления песни с цифровых площадок. И это при том, что «Heart On My Sleeve» не нарушала авторских прав, поскольку формально выглядела как авторское произведение Ghostwriter977 с оригинальным текстом, оригинальной мелодией и оригинальной аранжировкой.

В отечественной практике уже тоже есть целый ряд спорных примеров использования известных голосов. Например, продюсер Максим Боровиков выпустил трек, в котором хит группы «Аигел» «Пыяла» «пел» Виктор Цой. И если в этом случае были явно нарушены права «Аигел», то коллективы, подражающие звуку «Кино», могут теперь для своих песен использовать ИИ, натренированный на голосе Цоя, и получать нечто, формально очень близкое песням «Кино».

Это случай из тех, что заставляют беспокоиться Билли Айлиш и других авторов упомянутого выше письма Artist Rights Alliance. Использование ИИ в письме называлось «хищническим», так как предполагало «кражу» голосов и изображений, нарушение прав творцов и «разрушение музыкальной экосистемы». Artist Rights Alliance призвала все цифровые музыкальные сервисы взять на себя обязательство не разрабатывать и не внедрять технологии, контент или инструменты создания музыки, которые подрывают или заменяют мастерство авторов песен и артистов либо отказывают им в справедливой компенсации за работу.

Тем не менее общественное обсуждение, инициированное правительством Великобритании, имеет дело с идеей необходимости адаптации авторского права к стремительному и неизбежному развитию ИИ. Обсуждение проходит прямо сейчас и продлится до 25 февраля. И если на церемонии Grammy, намеченной на 2 февраля, песен, созданных ИИ, не будет, то в 2026 году вполне может сложиться так, что ведущая музыкальная держава мира либо выдвинет на Grammy песни, созданные при помощи ИИ, либо вообще не будет участвовать в выдвижении.

Игорь Гаврилов