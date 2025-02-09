УНИКС одержал 16-ю победу подряд в матче с «Автодором»

Казанский баскетбольный клуб УНИКС победил в матче с «Автодором» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 85:58. Эта победа стала 16-й подряд для баскетболистов из Татарстана.

«Думаю, с самого начала матча мы были сконцентрированы, несмотря на то что испытали некоторые проблемы в первых двух четвертях. Однако знали, что если покажем необходимую интенсивность, то сможем создать нужный задел. Это и произошло во второй половине встречи», — прокомментировал игру главный тренер УНИКСа Велимир Перасович.

Лучшим игроком казанской команды в этом матче стал форвард Девон Акун-Перселл. Он набрал 18 очков, сделав 5 подборов и 5 результативных передач.

Ранее букмекеры оценили вероятность победы УНИКСа в матче 9 февраля на коэффициент 1,89.

2 февраля казанская команда победила в матче с «Пари Нижний Новгород». А 5 февраля одержала 15-ю победу подряд. С 4 декабря 2024 года УНИКС не проиграл еще ни одной игры.

Дарья Сайфиева