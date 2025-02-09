Букмекеры считают УНИКС фаворитом матча с «Автодором» 9 февраля

По прогнозам букмекерских компаний, казанский баскетбольный клуб УНИКС одержит победу в игре с саратовским «Автодором» 9 февраля. Матч начнется в 17:00.

Коэффициент на победу УНИКСа составляет 1,89.

Как отмечает пресс-служба казанской команды, с 4 декабря 2024 года команда Велимира Перасовича ни разу не проиграла.

Победа в матче с «Пари-Нижний Новгород» 2 февраля стала четырнадцатой подряд для казанского клуба. А пятнадцатую команду одержала, вырвав победу у «Пармы» 5 февраля со счетом 93:92.

Дарья Сайфиева