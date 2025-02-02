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«УНИКС» обыграл «Пари Нижний Новгород» и одержал 14-ю победу подряд

Казанский «УНИКС» обыграл «Пари Нижний Новгород» со счетом 87:67 в матче Единой лиги ВТБ. Для клуба из Казани это 14-я победа подряд. «УНИКС вынудил „Пари НН“ совершить 20 потерь, что и стало ключом к успеху. После этого мы забили много легких мячей и заслуженно победили», — заявил главный тренер команды Велимир Перасович.

В пресс-службе казанского клуба уточнили, что баскетболисты смогли повторить рекорд клуба по продолжительности беспроигрышной серии из сезона 2015/16. Лучшим игроком матча стал разыгрывающий Тони Тейлор, заработавший 17 очков.

После игры в гостях «УНИКС» занял первую строчку с 55 очками в турнирной таблице регулярного чемпионата, обогнав московский ЦСКА.

Диана Соловьёва

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