Путин присвоил завотделением РКБ Татарстана звание заслуженного врача России
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного врача Российской Федерации заведующему ревматологическим отделением Республиканской клинической больницы Татарстана Рифкату Абдракипову. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.
Рифкат Абдракипов является заслуженным врачом Татарстана. Его стаж работы превышает 40 лет.
4 февраля президент России Владимир Путин наградил 11 жителей Татарстана государственными наградами.