Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами 11 жителей Татарстана. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путин наградил 11 жителей Татарстана государственными наградами

Фото: пресс-служба президента РФ Путин наградил 11 жителей Татарстана государственными наградами

Фото: пресс-служба президента РФ

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены начальник отдела подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» Дамир Шакиров и замначальника управления подразделения «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» Раис Разетдинов.

Звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ» удостоены: оператор «Нурлатнефти» Александр Селезнев, заместитель начальника цеха «Альметьевнефти» Олег Варинов, главный специалист «Татнефть-Добычи» ПАО «Татнефть» Ильдар Мухутдинов, мастер «Лениногорскнефти» Рамис Ибрагимов, а также операторы Рифхат Фарахов («Азнакаевскнефть»), Ришат Галимов («Джалильнефть») и Федор Алексеев («Бавлынефть»).

Гендиректор «АПК Продовольственная программа» Рифат Мутигуллин получил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ», а исполнительный секретарь Совета муниципальных образований Республики Татарстан Александр Барышев стал «Заслуженным работником местного самоуправления РФ».

Ранее Владимир Путин присвоил ордена, почетные звания и награды 17 жителям Татарстана. Тогда были отмечены преподаватели, руководители ведомств и нефтехимики.

Анар Зейналов