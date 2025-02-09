На Кубани автобус врезался в стоящий грузовик и насмерть сбил водителя
В Красноармейском районе на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк пассажирский автобус King Long протаранил стоящий большегруз Volvo с полуприцепом, и сбил его водителя, стоявшего около грузовика. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Фото: t.me / mvd_23
ДТП случилось около 9:00. В результате аварии погиб 52-летний водитель большегруза. Кроме того, пострадал 43-летний пассажир автобуса. По факту аварии правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.
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