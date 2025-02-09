На Кубани автобус врезался в стоящий грузовик и насмерть сбил водителя

В Красноармейском районе на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк пассажирский автобус King Long протаранил стоящий большегруз Volvo с полуприцепом, и сбил его водителя, стоявшего около грузовика. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / mvd_23 Фото: t.me / mvd_23

ДТП случилось около 9:00. В результате аварии погиб 52-летний водитель большегруза. Кроме того, пострадал 43-летний пассажир автобуса. По факту аварии правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в станице Динской на перекрестке водитель автомобиля «Лада Приора» сбил на мопеде подростка.

В Анапе инспекторы ДПС для задержания нарушителя вынуждены были применить огнестрельное оружие.

Андрей Николаев