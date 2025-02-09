В Анапе инспекторы открыли огонь для задержания нарушителя на иномарке

Сотрудники госавтоинспекции ОМВД России по Анапе для задержания лихача, создававшего угрозу безопасности других участников дорожного движения, вынуждены были применить огнестрельное оружие. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудники полиции в целях проверки остановили иномарку. Водитель сделал вид, будто ищет документы, но потом резко рванул с места. За иномаркой началась погоня.

Мужчина пытался скрыться от полицейских, нарушал ПДД, создавая угрозу безопасности других участников движения.

Инспекторы неоднократно предупреждали водителя о намерении применить табельное оружие. Однако нарушитель их предупреждение игнорировал.

Для остановки автомобиля один из полицейских вначале сделал предупредительный выстрел вверх, затем выстрелил по колесам автомобиля.

После остановки автомобиля нарушитель попытался скрыться, но был задержан полицейскими.

От медицинского освидетельствования мужчина отказался. В отношении него составлены семь протоколов об административных правонарушениях по четырем статьями КоАП РФ. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Андрей Николаев