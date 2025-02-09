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В Динском районе Кубани водитель «Лады» сбил подростка на мопеде

ДТП случилось в станице Динской, на перекрестке улиц Береговой и Гоголя 8 февраля около 17.05. Как сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Динского района, водитель «Лада Приора» во время движения, по предварительным данным, не пропустил ехавший по главной дороге мопед Suzuki, которым управлял подросток.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате аварии несовершеннолетний водитель мопеда с различными травмами был доставлен в местную ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства аварии выясняются.

Вечером 8 февраля на федеральной трассе М-4 «Дон», в районе обхода поселка Кабардинка из-за сильного ветра опрокинулся тентованный грузовик.

Андрей Пугачев

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