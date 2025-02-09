В Динском районе Кубани водитель «Лады» сбил подростка на мопеде

ДТП случилось в станице Динской, на перекрестке улиц Береговой и Гоголя 8 февраля около 17.05. Как сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Динского района, водитель «Лада Приора» во время движения, по предварительным данным, не пропустил ехавший по главной дороге мопед Suzuki, которым управлял подросток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В результате аварии несовершеннолетний водитель мопеда с различными травмами был доставлен в местную ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства аварии выясняются.

Вечером 8 февраля на федеральной трассе М-4 «Дон», в районе обхода поселка Кабардинка из-за сильного ветра опрокинулся тентованный грузовик.

Андрей Пугачев