В Динском районе Кубани водитель «Лады» сбил подростка на мопеде
ДТП случилось в станице Динской, на перекрестке улиц Береговой и Гоголя 8 февраля около 17.05. Как сообщает в своем Telegram-канале Госавтоинспекция Динского района, водитель «Лада Приора» во время движения, по предварительным данным, не пропустил ехавший по главной дороге мопед Suzuki, которым управлял подросток.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В результате аварии несовершеннолетний водитель мопеда с различными травмами был доставлен в местную ЦРБ. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства аварии выясняются.
Вечером 8 февраля на федеральной трассе М-4 «Дон», в районе обхода поселка Кабардинка из-за сильного ветра опрокинулся тентованный грузовик.