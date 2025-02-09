«Анора» вырвалась в лидеры

В Лос-Анджелесе прошла церемонии вручения наград голливудских профессиональных гильдий: режиссерской (DGA) и продюсерской (PGA). Главные призы обеих получила «Анора» Шона Бейкера, которая теперь вырвалась в лидеры оскаровской гонки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер «Аноры» Шон Бейкер с исполнительницей главной роли Майки Мэдисон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Режиссер «Аноры» Шон Бейкер с исполнительницей главной роли Майки Мэдисон

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Награды PGA считаются одними из важнейших индикаторов «Оскара». По количеству участников гильдия почти равна Киноакадемии — в обе организации входят около 10 тыс. человек. PGA также выдвигает на свой главный приз десять номинантов и использует такую же, как в Киноакадемии, систему подсчета голосов.

15 последних фильмов—обладателей главного «Оскара» получали награду PGA, включая прошлогоднего победителя — «Оппенгеймера» Кристофера Нолана.

В этом году в номинации «Лучший продюсер художественного фильма» были выдвинуты «Анора», «Бруталист» Брейди Корбе, «Боб Дилан: Никому не известный» Джеймса Мэнголда, «Конклав» Эдварда Бергера, «Дюна: Часть 2» Дени Вильнева, «Эмилия Перес» Жака Одьяра, «Настоящая боль» Джесси Айзенберга, «5 сентября» Тима Фельбаума и «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона М. Чу. Награду в итоге забрала продюсерская команда «Аноры», включающая и режиссера картины Шона Бейкера.

В номинации «Лучший продюсер анимационного фильма» победил «Дикий робот» Криса Сендерса. Среди сериалов PGA отметила «Сёгуна», «Хитрости» и «Олененка».

С выбором продюсеров согласились и режиссеры, вручившие главную награду своей гильдии Шону Бейкеру. В соответствующей номинации он обошел Жака Одьяра, Брейди Корбе, Джеймса Мэнголда и Эдварда Бергера, приблизившись, таким образом, к «Оскару» (надо отметить, что Бергера Киноакадемия не номинировала, вместо него в этой оскаровской категории участвует режиссер «Субстанции» Корали Фаржа).

Здесь статистика пересечений двух премий тоже очень высокая: за всю историю DGA выбор гильдии и Киноакадемии не совпал только восемь раз.

В номинации «Лучший режиссерский дебют» выдвигались Паял Кападия («Все, что нам кажется светом»), Меган Парк («Моя старая задница»), Рамелл Росс («Мальчишки из "Никеля"»), Хальвдан Ульман Тёндель («Арман») и Шон Ван («Младший брат»). Победил в ней Рамелл Росс, чья картина также претендует на «Оскар» в главной категории «Лучший фильм».

В телевизионных номинациях DGA вручила свои награды режиссерам «Сёгуна», «Рипли», «Хитростей» и комедийного скетч-шоу «Saturday Night Live».

Юлия Шагельман