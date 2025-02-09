Президент Курчатовского института: мы имеем все основания для научных прорывов

«Сегодня мы имеем хорошо проработанные, принципиально новые проекты, которые гарантированно обеспечат наше технологическое лидерство в области ядерных технологий»,— заявил «Ъ» президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Среди подобных проектов он назвал безэлектродные плазменные двигатели для полета в дальний космос, новые атомные станции малой мощности для освоения Луны и других планет, «принципиально новую энергетику» для удаленных территорий, например Арктики.

«И это не просто задумки, а реализованные концепции,— подчеркнул Михаил Ковальчук.— Так что мы можем и замещать иностранные технологии, и, что не менее важно, развивать свои, новые, прорывные».

Подробнее читайте в интервью Михаила Ковальчука, которое выйдет на сайте и в газете «Ъ» позднее.