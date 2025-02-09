Директора центра косметологии в Ижевске арестовали по делу замглавы минздрава УР

Гендиректора ООО «Центр косметологии СВ» Светлану Суслонову заключили под стражу по обвинению в передаче взятки заместителю министра здравоохранения Удмуртии Наталье Кропочевой (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что Светлана Суслонова непосредственно передала средства Наталье Кропочевой, занимавшей тогда пост главврача ГКБ №2 в Ижевске, по поручению представителя ритуальной организации, а также способствовала заключению и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.

Решению заключить под стражу Светлану Суслонову сегодня принял Индустриальный райсуд Ижевска. Ее арестовали на два месяца, до 6 апреля. Обвиняемая и ее защитники просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что тот же суд постановил на два месяца заключить под стражу Наталью Кропочеву по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). По версии следствия, в 2021-2024 гг. она получила от представителя ритуальной организации 1,3 млн руб. за способствование заключению договора на транспортировку тел умерших из ГКБ №2 в Ижевске и предоставление сведений о данных пациентах.

Наталья Кропочева заняла пост замминистра здравоохранения в июне 2024 года. С 2014 по 2020 годы она занимала должности главного врача в медучреждениях Пермского края, Ярославской области и Удмуртии. Она руководила ГКБ №2 c 2020 года.