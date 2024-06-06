Наталья Кропочева заняла пост замминистра здравоохранения Удмуртии

Главный врач ГКБ №2 Ижевска Наталья Кропочева стала новым заместителем министра здравоохранения Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

Госпожа Кропочева будет курировать вопросы кадровой политики и привлечения в регион новых медицинских специалистов, развитие медицинского образования и программ профподготовки и целевого обучения.

С 2014 по 2020 годы госпожа Кропочева занимала должности главного врача в медучреждения Пермского края, Ярославской области и Удмуртии. Она руководила ГКБ №2 c 2020 года.

Напомним, в мае еще одним замминистра здравоохранения республики был назначен бывший руководитель Республиканского клинического центра психического здоровья Ижевска Юрий Каменщиков.