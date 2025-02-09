Замминистра здравоохранения Удмуртии Наталью Кропочеву заключили под стражу

Заместителя министра здравоохранения Удмуртии Наталью Кропочеву заключили под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Такое решение сегодня принял Индустриальный райсуд Ижевска. Наталью Кропочеву арестовали на два месяца, до 6 апреля. Обвиняемая и ее защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Напомним, следствие считает, что в 2021-2024 гг. Наталья Кропочева получила от представителя ритуальной организации 1,3 млн руб. за способствование заключению договора на транспортировку тел умерших из ГКБ №2 в Ижевске и предоставление сведений о данных пациентах. Тогда обвиняемая являлась главврачом медучреждения. Деньги передавались частями через посредника.

Кроме того, на 59-летнюю знакомую Натальи Кропочевой было возбуждено уголовное дело по факту посредничества во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

Наталья Кропочева заняла пост замминистра здравоохранения в июне 2024 года. С 2014 по 2020 годы она занимала должности главного врача в медучреждениях Пермского края, Ярославской области и Удмуртии. Она руководила ГКБ №2 c 2020 года.