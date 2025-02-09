Мошенники начали применять новую схему перед 14 февраля

В преддверии 14 февраля в Татарстане и других регионах распространяется новая схема мошенничества. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале УБК МВД России.

По данным ведомства, неизвестные под видом курьеров привозят цветы от «тайного поклонника» и просят продиктовать код из SMS якобы для отчетности о доставке заказа. На самом деле так они получают доступ к личным данным граждан.

Также мошенники создают фейковые сайты доставки цветов, подарков и покупки товаров известных брендов для кражи денег у покупателей.

Кроме того, в социальных сетях и мессенджерах неизвестные создают поддельные аккаунты, знакомятся с пользователями для романтического общения, а затем под разными предлогами начинают выманивать у собеседников денежные средства.

Ранее сообщалось, что житель Набережных Челнов потерял 1,3 млн руб., общаясь с мошенниками.

Дарья Сайфиева