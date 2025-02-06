В Челнах пенсионер потерял 1,3 млн руб., общаясь с мошенниками

В Набережных Челнах 73-летний местный житель потерял 1,3 млн руб. при общении с мошенниками, которые убедили его, что он переводит деньги на «безопасный счет». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Мужчина получил в мессенджере сообщение, в котором неизвестные написали, что его банковские счета находятся в опасности. Затем мошенники убедили пенсионера перевести свои сбережения на «безопасный счет», и он, следуя их совету, совершил две транзакции через банкомат.

После этого неизвестные перестали выходить с ним на связь, и потерпевший понял, что стал жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 УК РФ.

Артём Дергунов