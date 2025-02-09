Троих мужчин задержали за покушение на полицейского в Дербенте

На сотрудника ОМВД России по Дербенту было совершено нападение. Трое подозреваемых, которые, по данным следствия, сначала избили полицейского, а после выстрелили в него из табельного оружия, задержаны. По информации «РИА Новости», сейчас полицейский находится в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщило СУ СКР по Дагестану, нападение произошло возле «одного общественных заведений в Дербенте». Трое местных жителей сначала повалили сотрудника полиции на землю и избили. После один из подозреваемых завладел табельным оружием полицейского и выстрелил в него не менее восьми раз. «РИА Новости» пишет, что у пострадавшего диагностировано огнестрельное ранение в бедро. Сейчас ему проводят операцию.

Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Дагестану возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и хищении огнестрельного оружия (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ). Все трое нападавших задержаны. По информации источника «РИА Новости», один из них — 37-летний житель Табасаранского района Дагестана. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании им меры пресечения.