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Муфтием Чувашии избран Ильяс хазрат Сафиянов

Во время заседания Президиума Духовного собрания мусульман России был избран новый муфтий Чувашской Республики — им стал Ильяс хазрат Сафиянов. Об этом сообщает пресс-служба Духовного собрания мусульман России.

В самом высоком духовном сане Ильяс хазрат Сафиянов сменил в должности муфтия Альбира хазрата Крганова.

23 декабря 2024 года Альбир Крганов на съезде регионального духовного управления обратился к делегатам с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении его от обязанностей муфтия.

Артём Дергунов

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