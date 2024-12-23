Муфтий Чувашской Республики Альбир Крганов сегодня на съезде регионального духовного управления обратился к делегатам с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении его от обязанностей муфтия. Об этом сообщает пресс-служба Духовного собрания мусульман России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альбир Крганов покидает пост муфтия Чувашии

Фото: Пресс-служба Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов покидает пост муфтия Чувашии

Фото: Пресс-служба Духовного собрания мусульман России

Господин Крганов объяснил свою просьбу значительным ростом ответственности и объема духовной и административной работы, связанного с реализацией федеральных социально значимых проектов, координируемых Духовным собранием мусульман России. Альбир Крганов также является муфтием Москвы и главой Духовного собрания мусульман России.

В качестве своего преемника он предложил первого заместителя муфтия Чувашии Ильяса Сафиянова.

Духовное управление мусульман Чувашии (ДУМ ЧР) было основано 18 мая 1994 года на базе Исламского центра мусульман Чувашской Республики, который был основан в 1993 году Альбиром хазратом Кргановым.

Влас Северин