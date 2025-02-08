Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

И. о. первого замглавы Перми покинет мэрию 17 февраля

Исполняющий обязанности первого замглавы Перми, начальник департамента земельных отношений Мария Норова покинет свой пост 17 февраля, сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией. В этот день заканчивается срок действия ее контракта, который не будет продлен в связи с переходом чиновницы на новое место работы. Как сообщал «Ъ-Прикамье», госпожа Норова номинируется на пост замглавы пермского муниципального округа, где, как ожидается, станет курировать градостроительные и земельные вопросы.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ожидается, вопросы госпожи Норовой будет курировать замгендиректора по правовым вопросам АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексей Синев, который займет одну из вакантных ставок замглавы Перми.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...