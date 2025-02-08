И. о. первого замглавы Перми покинет мэрию 17 февраля

Исполняющий обязанности первого замглавы Перми, начальник департамента земельных отношений Мария Норова покинет свой пост 17 февраля, сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией. В этот день заканчивается срок действия ее контракта, который не будет продлен в связи с переходом чиновницы на новое место работы. Как сообщал «Ъ-Прикамье», госпожа Норова номинируется на пост замглавы пермского муниципального округа, где, как ожидается, станет курировать градостроительные и земельные вопросы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как ожидается, вопросы госпожи Норовой будет курировать замгендиректора по правовым вопросам АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексей Синев, который займет одну из вакантных ставок замглавы Перми.