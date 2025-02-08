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В Москве ГИБДД начала изымать электровелосипеды у курьеров

Госавтоинспекция проводит в Москве рейды для проверки мощности электровелосипедов курьеров, сообщили РБК в одном из сервисов доставки. Информацию подтвердили в Межрегиональной ассоциации курьерских служб (МАКС) и пресс-службе «Яндекса».

По словам президента МАКС Александра Митюкова, проверки проводят во всех районах города, но активнее всего на севере. В ГИБДД проверяют скорость передвижения курьера, которая не должна превышать 25 км/ч, и мощность мотора колеса. Если проверяемое транспортное средство является мопедом, требующим прав категории «М», а у курьера их нет, то транспорт отправляют на экспертизу. Ее проведение занимает как минимум две-три недели.

Как уточнил господин Митюков, с начала года на штрафстоянки попали сотни изъятых у курьеров электровелосипедов, причем изымают преимущественно личные электровелосипеды. В МАКС подсчитали, что соотношение арендного и частного транспорта доставщиков в Москве составляет 75% к 25%. По данным ассоциации, с марта ГИБДД увеличит число рейдов. В сервисе доставки «Яндекса» подтвердили, что в ходе рейдов у курьеров изымают транспортные средства, но в компании утверждают, что это касается только личных электросамокатов.

В декабре Росстандарт утвердил ГОСТ для сертификации ввозимых из-за рубежа и производимых на территории РФ электровелосипедов. С 1 марта 2025 года производители должны ограничить их максимальную скорость 25 км/ч и предусмотреть функцию автоматического снижения скорости.

Подробности — в материале «Ъ» «ГОСТы из будущего».

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