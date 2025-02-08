Ночью над Ростовской областью сбили 18 беспилотников

В ночь на 8 февраля в небе над Ростовской областью средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Также 11 БПЛА перехвачены над территорией Волгоградской области; пять – уничтожены над территорией Белгородской области и два – над Краснодарским краем.

Всего прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в результате атаки БПЛА были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных домах в Первомайском районе Ростова. Из-за падения беспилотника ограничено движение транспортных средств по ул. 1-й Конной Армии от 29 дома до пересечения с ул. Пановой. В администрации Ростова запланировано внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ева Китаева