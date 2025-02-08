В Волгоградской области отражена атака БПЛА на нефтеобъект

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что силы ПВО отразили атаку беспилотников на на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. Минобороны России заявляло, что над регионом сбили 11 БПЛА.

«На территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. Силы противопожарной службы региона и МЧС оперативно прибыли на место, пожара в результате падения обломков не возникло. Повреждений жилых объектов и пострадавших нет»,— сообщил Андрей Бочаров. Его слова приводит пресс-служба администрации региона.

По данным Минобороны, в ночь на 8 февраля над территорией России сбили 36 беспилотников. 18 из них были уничтожены над Ростовской областью, пять — над Белгородской, два — над Краснодарским краем. В Ростове-на-Дону повреждены 14 жилых домов. 68 человек эвакуированы. В Чертковском районе Ростовской области повреждены административно-бытовые здания предприятия. В Краснодарском крае разбиты окна и повреждена кровля пяти жилых домов.