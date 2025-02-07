В Калининградской области задержали мать ребенка, которого убил отчим

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела в отношении матери семилетнего ребенка, которого убил ее муж в начале февраля. Жительницу Черняховска подозревают в трех преступлениях: п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

У задержанной кроме сына есть 12-летняя дочь. Как полагает следствие, ее дети дома подвергались избиениям с сентября 2023 по февраль 2025 года. Их лишали воды, запугивали и унижали. К тому же следователи выяснили, что в декабре прошлого года отчим сломал руку своей падчерице, а мать тогда умышленно не обратилась в больницу, оставив ребенка без помощи.

«Также вечером 1 февраля 2025 года женщина, достоверно зная, что супруг избил ее семилетнего сына, по совместной договоренности с мужем не приняла каких-либо мер по оказанию ему медицинской помощи, оставила ребенка в опасном для его жизни состоянии, что в итоге привело к смерти мальчика»,— пишет пресс-служба СКР. Вскоре матери предъявят обвинения.

Вчера в Черняховске простились с убитым мальчиком. 42-летний житель Калининграда, по версии следствия, убил пасынка из-за того, что тот отказывался делать зарядку. Он утопил тело ребенка в болоте, а мать заявила в полицию о пропаже. Отчим сутки участвовал в поисках мальчика, но позже сознался в совершенном. 5 февраля суд отправил калининградца в СИЗО. Он не оспаривал арест.