Трамп ввел дополнительные пошлины на китайские товары
Президент США Дональд Трамп подписал указ об изменении режима пошлин в отношении китайской продукции. Указ гласит, что китайские товары, не облагаемые пошлинами по критерию минимальной стоимости (de minimis), будут лишены такого статуса.
Дональд Трамп
Фото: Kent Nishimura / Reuters
Согласно тексту документа, размещенного на сайте Белого дома, это необходимо для борьбы с наркотиками, поступающими в Америку из КНР.
1 февраля Дональд Трамп ввел пошлины против ряда государств, в том числе КНР, с целью борьбы с наркотрафиком в США. В МИД Китая выразили протест, заявив, что Пекину и Вашингтону необходимы «диалог и консультации, основанные на равенстве и взаимном уважении», а не «одностороннее повышение пошлин». 4 февраля КНР ввела ответные пошлины против США.
Подробнее об американо-китайских отношениях — в материале «Ъ» «И пусть Китай подождет».
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