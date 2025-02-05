В Китае выразили «решительный протест» против пошлин США

В Министерстве иностранных дел КНР выразили «решительный протест» против решения президента США Дональда Трампа ввести торговые пошлины против китайского импорта. Об этом на брифинге в среду заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. По его словам, Пекину и Вашингтону необходимы «диалог и консультации, основанные на равенстве и взаимном уважении», а не «одностороннее повышение пошлин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь

Фото: Tingshu Wang / Reuters Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь

Фото: Tingshu Wang / Reuters

«Китай выражает сильное недовольство и решительный протест (против американских пошлин.— "Ъ")»,— заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Линь Цзянь (цитата по AFP). И призвал США к «честному диалогу и консультациям на основе взаимного уважения». «В торговой или тарифной войне нет победителей»,— подчеркнул он.

Линь Цзянь также напомнил о разговоре лидеров КНР и США 17 января, в ходе которого «Китай разъяснил свою принципиальную позицию» по взаимодействию двух стран. По словам представителя дипведомства, обе стороны тогда достигли «принципиального взаимопонимания по развитию взаимовыгодного сотрудничества».

Во вторник, 4 февраля, помощник американского лидера и директор Национального торгового совета Питер Наварро заявил изданию Politico, что президент США Дональд Трамп проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие сутки. Позднее Reuters опубликовало видео беседы Дональда Трампа с журналистами в Овальном кабинете, где американский лидер признал, что «не спешит» проводить телефонный разговор с Си Цзиньпином. Господин Трамп заверил, что поговорит с ним «в подходящее для этого время», подчеркнув, что его администрация «собирается показать Китаю и всем остальным, на что способна».

4 февраля Китай объявил о введении десятипроцентных пошлин на нефть, многолитражные автомобили, пикапы и сельскохозяйственную технику из США. Контрмеры были приняты в ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести десятипроцентные пошлины на товары из Китая. Американские тарифы вступили в силу во вторник. Китайские пошлины в отношении импорта США начнут действовать 10 февраля.

Подробнее о торговой войне США и КНР — в материале «Ъ» «Китай ответил пошлинами».

Анастасия Домбицкая