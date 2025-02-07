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Коммерсантъ FM
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ФАС предложила запретить производителям экспортировать бензин из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует запретить производителям экспорт бензина для снижения цен на топливо. Рост цен на АИ-92 и АИ-95 по территориальному индексу европейской части России отмечается 12 торговых сессий подряд на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

«Сейчас наблюдается восстановительный спрос после снижения количества торговых сессий в январе... Готовы предложить несколько как оперативных, так и стратегических мер. К оперативным относим инициирование обсуждения вопроса о запрете экспорта бензина для производителей на один месяц»,— сказал ТАСС замглавы ФАС Виталий Королев.

Сегодня цена за тонну АИ-92 составляет 56 977 руб. (+1,48%), АИ-95 — 59 097 руб. (+1,44%). По действующим правилам бензин запрещено экспортировать поставщикам, а также компаниям-производителям, которые производят менее 1 млн тонн топлива в год. Те организации, у которых больший объем производства, имеют право продавать топливо в другие страны. Правительство ввело эти правила с 29 ноября 2024 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть не заводится».

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